Adversário do Operário pela Série D, o FC Cascavel tem novo comandante

Adversário do Operário neste sábado (03), às 15h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, o FC Cascavel anunciou o seu novo comandante. Leston Júnior de 44 anos é o novo treinador da Serpente para continuidade da Série D. Ele estará à disposição do clube para o jogo de amanhã (3), contra o Galo sul-mato-grossense. A partida é de extrema importância para ambas equipes, que estão nas penúltimas colocações do grupo A7. O anunciou do novo treinador aconteceu pelas redes sociais do clube paranaense.

Segundo os dados do site Transfermarkt, Leston Izaias do Nascimento Junior, de 44 anos, tem um vasto currículo com passagens pelo Floresta-CE, Santa Cruz (CE), Moto Club (MA), Villa Nova (MG), Remo (PA), Tupi FC (MG), Madureira (RJ), entre outros times conhecidos do futebol brasileiro.

Ainda conforme apuração da reportagem do Portal O Estado Online, o último trabalho de Leston Jr foi a frente do Campinense(PB). Em 15 jogos, conseguiu pelo clube paraibano, 3 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Leston a frente do Rubro-Negro Paraibano, conseguiu o acesso da Série D para Série C do Campeonato Brasileiro.

Logo após ser demitido pelo Campinense, ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo-PB, mas o Alvinegro da Estrela Vermelha, retrocedeu e desistiu de sua contratação. Ele foi campeão Estadual pelo Botafogo-PB em 2018.

O confronto entre FC Cascavel e Operário, será neste sábado (03), no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, às 15h (horário de MS), pela quinta rodada do campeonato brasileiro série D. A Serpente é a última colocada no grupo A7, com 2 pontos. Já o Operário é o penúltimo colocado com 3 pontos.

