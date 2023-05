Adversário do Operário demite técnico após derrota contra Patrocinense

O próximo adversário do Operário Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Cascavel F.C, demitiu na noite de ontem (28), o técnico Luiz Carlos Cruz e toda sua comissão técnica. O clube paranaense que perdeu para o Patrocinense (MG), no último sábado (27), está na última colocação do grupo A7, com 2 pontos. A Serpente comunicou ao seu torcedor sobre a troca do comando técnico pelas redes sociais.

“O trio encerra o ciclo no comando da Serpente, alcançando a conquista do Vice-Campeonato Paranaense 2023 e garantindo as vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024 e também para a Copa do Brasil”, ressalta a nota, assinalando que o grupo acumulou no comando do Cascavel F.C, três vitórias, cinco empates e seis derrotas, um desempenho abaixo do esperado.

Além do Luiz Carlos, o auxiliar Cearense e o preparador físico Fabiano Kraemer rescindiram o contrato com o Cascavel ainda na noite de ontem. De acordo com informações internas do clube em que o Portal O Estado Online teve acesso, a demissão de Luiz Carlos foi de comum acordo “É hora de mudar, dar uma oxigenada e buscar a recuperação na Série D. Agradecemos o empenho, a chegada nas finais do Campeonato Paranaense e desejamos sucesso na carreira do Luiz Carlos, Juninho e Fabiano”, comentou o presidente da Serpente, Valdinei Silva.

Segundo a imprensa local, a diretoria do Cascavel já tem nomes de técnicos no radar, mas até o momento mantém o silêncio para não atrapalhar as negociações.

Operário Futebol Clube enfrenta o Cascavel, no próximo sábado (3/06), no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, às 16h (horário de Brasília). A equipe sul-mato-grossense perdeu no último sábado (27), para o Maringá, no Willie Davids e precisa de uma vitória para se recuperar na competição.

