Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti inaugura fábrica de peças íntimas

A Penitenciaria de Dois Irmãos do Buriti (PDIB) deu um passo significativo em direção à reintegração social dos internos ao inaugurar uma fábrica de lingeries em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A cerimônia de laçamento, realizada no dia 25 de maio, contou com a presença de autoridades governamentais, judiciárias e do Ministério Público, entre outros.

A fábrica instalada em uma área de 170m ² em um barracão, foi construída com recursos provenientes de penas de prestação pecuniária, do concelho da comunidade de dois irmãos do buriti e de verbas próprias, totalizando um investimento de R$ 55.454, 58. Segundo Reginaldo Francisco Regis, diretor da PDIB, a oficina de trabalho visa principal oferecer meios de reintegração social aos internos, proporcionando uma nova perspectiva de vida ao serem liberados. Atualmente cerca de 220 detentos exercem atividades laborais em diversas áreas dentro da unidade prisional.

Régis ressaltou que a meta é devolver à sociedade indivíduos melhorados em relação ao momento em que ingressaram no sistema prisional, utilizando o trabalho como meio para alcançar esse objetivo. Além disso, destacou a ampla assistência à saúde fornecida aos detentos por meio de parcerias com o município. Para formalizar a ocupação dos internos na fábrica, foi firmado um convênio entre a Agepen e a empresa Carolina Paiva Lingerie, seguindo todos os protocolos legais estabelecidos.

Segundo Rodrigo Rossi Maiorchini, diretor-presidente da Agepen, atualmente existem 216 convênios em vigor para a ocupação da mão de obra prisional em Mato Grosso do Sul, oferecendo trabalho a 38% da população carcerária do estado. Maiorchini destacou o esforço dedicado pelos policiais penais e a importância das parcerias estabelecidas, que tornaram essa transformação de vidas possível. Durante o evento, o juiz Valter Tadeu Carvalho e o promotor Marcos Martins de Brito elogiaram a importância do trabalho prisional e destacaram a gestão e a equipe da Penitenciária de Dois Irmãos, ressaltando suas boas práticas e o impacto positivo que isso gera para a sociedade. Carvalho afirmou que a PDIB é um modelo de organização e gestão, enquanto Brito enfatizou a importância da integração e da união de ideias e propósitos para tornar as transformações previstas na Lei de Execução Penal uma realidade.

Cristiane Paiva, empresária e proprietária da fábrica de lingeries, expressou sua satisfação em realizar esse projeto e agradeceu a todos os envolvidos, mencionando que a fábrica está passando pelo

processo de adaptação e em breve estará operando em capacidade máxima. Ela ressaltou que a iniciativa pode contribuir para o processo de ressocialização dos detentos e, ao mesmo tempo, trazer inúmeros benefícios para a empresa, como a disponibilidade de mão de obra muitas vezes escassa no mercado externo. Ailton Paiva, sócio da empresa, complementou afirmando que o trabalho na fábrica é uma oportunidade importante para Valdir da Silva Vieira, um dos trabalhadores da oficina, que vê nessa ocupação uma chance de aprendizado e de adquirir uma profissão. Vieira expressou sua gratidão pela oportunidade e enfatizou que a sociedade precisa entender que os internos merecem uma nova chance. Pelo trabalho realizado, ele e seus colegas de trabalho recebem 3/4 do salário mínimo e têm direito à remição de um dia de pena a cada três dias de serviço prestado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como Rafael Garcia Ribeiro, secretário Executivo de Justiça da Sejusp, Wlademir de Souza Volk, prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Laudicéia Schirman, presidente do Conselho da Comunidade, e Creone da Conceição Batista, diretor-geral da Polícia Penal. A parceria entre entidades governamentais, empresários e a sociedade civil foi destacada como fator essencial para o sucesso desse empreendimento e para a promoção da reintegração social dos internos, garantindo uma oportunidade de recomeço e contribuindo para a redução da reincidência criminal.