Terça-feira será de queda de temperaturas e possibilidade de temporal

A manhã desta terça-feira (30) começou com chuva em diversos municípios de Mato Grosso do Sul e a previsão do tempo indica tempo instável e possibilidade de tempestades com granizo, principalmente para a região Sudoeste do Estado. Em Campo Grande foram registrados 15,6 milímetros de chuva hoje, conforme informações do meteorologista Natálio Abraão.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades são provocadas pela atuação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de um cavado e a presença de uma área de baixa

pressão atmosférica no Paraguai. A combinação destes sistemas meteorológicos favorecem a formação de nuvens e chuvas.

São previstas temperaturas mínimas entre 15-18°C e as máximas atingem até 24°C para a região sul. Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 18-21°C e máximas de até 28°C. Em Campo Grande, mínima entre 17/21°C e máxima de 23°C. Os ventos estão bem variantes no estado com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de chuvas intensas para parte do Estado, com precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso vale até o fim da manhã de hoje, podendo ser prorrogado.

