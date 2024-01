Acerto por Garro prevê amistosos entre Corinthians e Talleres

O Corinthians se acertou com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro, e o acordo também prevê a disputa de dois amistosos entre os clubes. O meia de 25 anos deverá ser anunciado no dia 2 de janeiro, quando Augusto Melo assume a presidência do Timão.

Segundo o UOL, O Corinthians irá pagar cerca de 6 milhões de dólares ao Talleres para adquirir 80% dos direitos econômicos de Rodrigo Garro.

A data dos amistosos ainda não foi definida, mas um será disputado no Brasil e o outro na Argentina. Cada equipe receberá a receita da venda de ingressos do jogo em seu estádio.