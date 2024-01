Confira quando o bioparque pantanal volta com o funcionamento normal das atividades

Neste 1 de janeiro, segunda-feira, o bioparque Pantanal estará fechado devido ao feriado de Ano Novo. Além disso, amanhã, a partir do dia 2 de janeiro, o Bioparque também estará fechado para manutenção e só funcionará internamente.

O local retorna com funcionamento normal ao público dia 9 de janeiro e para realizar visitas é necessário fazer agendamento por este link no site oficial do bioparque.

O Bioparque Pantanal localizado no parque das nações indígenas possibilita a observação da biodiversidade do bioma pantaneiro e também traz a representação dos 5 continentes. Animais como a famosa sucuri Gaby Amarantos, pintado Adriano, jaú Maria Fernanda e lobinha Delinha são destaques do local.

