Exagerou nas comemorações? Saiba como desintoxicar o organismo

É possível preparar o organismo para que os exageros na alimentação e no consumo de álcool no fim e início do ano não pesem tanto para a saúde.

Para o médico Leandro Figueiredo, especialista em nutrologia pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo e pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), os cuidados são necessários antes e depois das comemorações.

“O preparo é justamente manter-se saudável no dia a dia, com boa alimentação, fazer controle do peso, atividade física e evitar noites muito longas. Resumindo: ter uma rotina adequada e deixar o corpo saudável para que você consiga lidar melhorar com alguns períodos de exagero”, afirma Figueiredo.

E o que fazer após os excessos de fim de ano? Primeiro, voltar para a rotina de alimentação saudável e exercício físico.

Beber bastante água para eliminar mais toxinas, especialmente relacionadas ao consumo de álcool, e ingerir frutas e verduras, especialmente as ricas em vitamina C, como as frutas cítricas, que têm um alto potencial de antioxidantes.

Os encontros com os amigos para o happy hour também merecem atenção.

“A orientação para os meus pacientes que tem três, quatro happy hours por semana é que ele escolha em qual quer se divertir mais e até reflita se há necessidade de ir a todos. É uma forma de evitar exageros diários, abusando nas frituras e no álcool”, orienta Figueiredo. O bom senso é fundamental: se exagerou em um dia, controlar no outro.

Na opinião da endocrinologista e metabologista Maria Clara Martins, além do álcool, os grandes vilões na época das festas são o açúcar e a farinha branca. Coloque na lista as sobremesas, os pães, as massas, os condimentados e os embutidos.

Poupar o organismo entre o Natal e o Ano Novo pode ajudar no processo de desintoxicação.

“Se você conseguir fazer isso, vale a pena. Se exagerou no Natal, do dia 26 ao 30 volte para a rotina de exercícios físicos, tenha um sono de qualidade, evite bebida alcoólica ao máximo e faça dieta. Assim, ao voltar para a sua dieta normal e tirar os excessos, essa semana fará muita diferença e você chegará menos intoxicado no Réveillon”, orienta a especialista em medicina do estilo de vida.

Em relação aos doces, a médica não recomenda optar pelas versões diet ou light.

“O período das festas é aquele em que a família se reúne. Tem aquela torta que a avó só faz no Natal e Ano Novo, a sobremesa da tia, o pavê maravilhoso que só tem nessa época. Eu recomendo que as pessoas comam com moderação, devagar, não exagerem como se o mundo fosse acabar, mas comam o doce gostoso, aquela coisa da tradição da família. Aproveite aquele momento, mesmo que tenha mais calorias e mais açúcar. Não carregue o comportamento do exagero ao longo do ano seguinte”, diz.

Hidratar-se, dormir bem, adotar uma alimentação saudável e se exercitar são ferramentas importantes para desintoxicar o organismo.

Se a preocupação estiver ligada à possibilidade de engordar, a notícia é boa. “O corpo humano é sábio e sabe lidar com excessos. Há estudos que mostram que temos uma tendência a ganhar de um a dois quilos no final do ano, mas o corpo naturalmente perde esses quilos a mais”, diz o nutrólogo.

Suco detox funciona?

O suco detox traz uma concentração de alimentos e tem vitamina C, minerais e capacidade antioxidante. Ele não substitui refeições e é uma boa opção para começar o dia.

Receita do suco detox básico

Água de coco natural

Maçã, especialmente a verde

Um pouco de gengibre

Uma folha de sua escolha (pode ser alface, couve ou outra)

Um pedaço de abacaxi

Bata os ingredientes no liquidificador, mas não coe para ter a fibra da folha no suco. O ideal é não adoçar.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO

Antes da ceia, evite ficar o dia todo sem comer, porque a fome pode aumentar a ingestão do que é mais calórico primeiro e a comer em maior quantidade

Sempre combine verduras, frutas e legumes com os demais alimentos; a presença de fibras diminuirá a absorção de gorduras e trará mais saciedade

Modere na bebida alcoólica e nos refrigerantes

Evite os alimentos industrializados e ultraprocessados

Se exagerou na comilança, tente ser mais equilibrado no dia seguinte

Prefira as hortaliças e frutas, além de comidas menos calóricas

Cuidado com os excessos de sal e açúcar

Com informações da Folhapress