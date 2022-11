Abertura da Copa do Mundo 2022: veja data, horário e atrações da cerimônia

Faltando poucos dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, torcedores estão ansiosos para assistir as partidas do Mundial. A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

A bola vai rolar para o primeiro jogo da Copa do Mundo às 13h (horário de Brasília). Dessa forma, a cerimônia de abertura deve ter início a partir de 12h e será composta por apresentações que fazem referência a parte da cultura do país anfitrião.

Grandes artistas da música mundial já se juntaram à atrações locais em cerimônias de abertura da Copa do Mundo, incluindo Shakira, Jennifer López, Black Eyed Peas e Robbie Williams e, para 2022, isso não deve ser diferente. A Fifa ainda não anunciou oficialmente todas as atrações, mas algumas já estão garantidas para as apresentações que vão acontecer logo antes de a bola rolar para Qatar x Equador.

Horário e local

Entre os artistas confirmados, estão a estrela de Bollywood Nora Fatehi e o cantor americano Lil Baby. Ambos devem cantar o hino oficial do evento, The World Is Yours To Take. Outras atrações tem participações cogitadas pela imprensa internacional. É o caso da banda BTS, da cantora colombiana Shakira e do artista nigeriano Kizz Daniel. Esses artistas, no entanto, ainda não foram confirmados pela Fifa.

Os shows estão programados para algumas horas antes da bola rolar, portanto deve começar por volta das 12h (de Brasília).

A primeira partida da Copa do Mundo será disputada pelo anfitrião Qatar e Equador, no próprio domingo (20). O jogo começará às 13h (de Brasília), logo depois da cerimônia de abertura, no próprio estádio Al Bayt.

