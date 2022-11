Jovem é preso com quase 200 mil cigarros contrabandeados em veículo

Um jovem de 21 anos foi preso na manhã de hoje (16), com quase 200 mil cigarros contrabandeados, na zona rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o rapaz disse que receberia R$1.4 mil pelo transporte do contrabando até Campo Grande.

O flagrante aconteceu no trevo do Copo Sujo, localizado nos cruzamentos das MS-164 com a MS-270, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram um Citroen/C4 Cactus e realizaram sinal de parada ao veículo. Em vistoria, os policiais constataram que o veículo foi locado há pouco menos de um mês no Maranhão e que não havia sido entregue na data prevista, sendo registrado um boletim de ocorrência de estelionato.

No interior desse automóvel foram encontrados quase 200 cigarros contrabandeados do Paraguai. De acordo com a polícia, o material foi avaliado em R$ 191 mil.

Quanto ao material apreendido foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com o autor e o veículo.

