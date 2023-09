Encerra segunda-feira processo seletivo da Fundesporte

Professores de Educação física que desejam atuar como coordenador técnico e supervisores regionais do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), com salário de até R$5 mil reais tem até segunda-feira (29), para se inscreverem em processo seletivo da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

São três vagas que preveem uma vaga para coordenador técnico e duas vagas para supervisores regionais. Os candidatos interessados devem ter experiência comprovada na área de coordenação de programas de esporte escolar.

Para a posição de professor coordenador técnico, a carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 5.769,00. No caso das duas vagas ofertadas para professor supervisor técnico, a carga horária é de 20 horas, com salário de R$ 2.884,50.

As inscrições estão abertas desde o dia 18 de maio e permanecerão disponíveis até a próxima segunda-feira, dia 29 de maio. Os interessados devem preencher todos os formulários de inscrição e anexar a documentação necessária.

A inscrição deve ser protocolada presencialmente na sede da Fundesporte, localizada na Av. Mato Grosso, 5778, conforme as instruções presentes no edital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram