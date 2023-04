Operário goleia Novo e avança para a semifinal

Com um Hat Trick de Tony Júnior, o Operário venceu por 4 a 1 o Novoperário, na tarde deste Domingo (2), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Com o resultado, a equipe avançou para a semifinal do Campeonato Estadual.

O Operário precisava vencer por três gols de vantagem, já que o adversário havia conquistado o placar de 2 a 0 no jogo de ida. E foi isso que aconteceu. O Novo não conseguiu segurar a pressão do Galo, que jogou um belo futebol.

O Operário teve Tony Junior e Johnny marcando gols na partida, enquanto Luan marcou para o Novoperário, que foi eliminado da competição. Com esse resultado, o Operário mantém a esperança de defender a conquista do Estadual. O próximo adversário do clube será o Dourados.

Confrontos das quartas

No último domingo, o Ivinhema se classificou como o primeiro time nas semifinais, apesar da derrota para o Chapadão por 4 a 2 no Estádio Saraivão. Isso se deve ao fato do Ivinhema ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, resultando em um placar agregado final de 4 a 5.

Também no domingo, o Dourados garantiu sua vaga com uma vitória expressiva de 6 a 0 sobre o Coxim em casa, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. Para avançar, o DAC não poderia perder por mais de três gols.

No Estádio Laertão, o Costa Rica venceu o Aquidauanense por 2 a 0, garantindo sua vaga nas semifinais com um placar agregado de 2 a 1.

