De olho na Copinha, União ABC e Comercial fazem amistoso na Capital

Há vinte dias antes do embarque para o interior de São Paulo, onde União/ ABC e Comercial, representantes de Mato Grosso do Sul, participarão da Copa São de Futebol Júnior, ambas as equipes fazem um amistoso na manhã de hoje (10), no campo do Cene, no Jardim Los Angeles, região sul da Capital.

O site Esporte MS teve contato com os treinadores Toninho Mussi (União) e Denis Alocoque (Comercial) que mostraram preocupados com a preparação dos atletas, por isso relataram a importância desse amistoso para rodar o elenco.

Os times representantes de Mato Grosso do Sul estreiam dia 2 de janeiro, na Copa São SP de Futebol Júnior, com viagem programada para o primeiro dia de 2023.

