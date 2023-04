Projeto poderá aumentar dias de pais com filhos durante licença paternidade

Quando nasce o filho, é natural que a família fique nos primeiros dias em torno do bebê, os pais servidores públicos do Estado, já possuem uma lei que permitem que fiquem nos primeiros cinco dias, porém nesta terça-feira (18), o deputado Junior Mochi ( MDB) apresentou uma alteração na lei que se for aprovada dará 15 dias, dez mais aos servidores públicos.

“São muitos os estudos psicológicos que comprovam a importância do contato com os pais, principalmente nos primeiros anos de vida, para o filho recém-nascido ou adotado, e a formação psicológica da criança. Assim, nada mais justo do que conceder aos pais um tempo maior de convívio nesse primeiro momento”, disse Mochi.

Conforme a proposição, que segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis, o referido texto deverá constar da seguinte forma: “Será concedida licença-paternidade de 15 dias consecutivos, contados da data do nascimento ou da adoção ou da obtenção da guarda judicial, para fins de adoção de criança, mediante a apresentação do termo judicial de guarda ao adotante ou ao guardião”.

