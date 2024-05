7º edição dos jogos “InterUEMS” acontecerá em Cassilândia

No feriadão de Corpus Christi, de 30 de maio a 2 de junho, Cassilândia recebe a sétima edição dos jogos InterUEMS, que terá na programação nove modalidades esportivas. A competição envolverá nove delegações das 15 unidades universitárias da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A cerimônia de abertura será na quinta-feira (30), no Ginásio Municipal de Esportes de Cassilândia, às 8 horas.

A realização é da UEMS, em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Os universitários disputarão as seguintes modalidades: basquetebol, futsal, handebol, futebol society, sinuca, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez.

“Os Jogos InterUEMS são uma excelente oportunidade para promover a integração e o espírito esportivo entre nossos estudantes, além de incentivarmos a prática de diversas modalidades esportivas. A parceria da Fundesporte com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fortalece ainda mais nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e do lazer no estado”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte Paulo Ricardo Nuñez.

No ano passado, o InterUEMS reuniu aproximadamente 700 acadêmicos no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. A última edição foi marcada pelo início da parceria entre UEMS e Fundesporte na organização da competição universitária.

“A Fundesporte entra, mais uma vez, com total suporte na parte técnica dos jogos InterUEMS, com elaboração de boletins informativos, organização do comitê disciplinar e com a garantia que todas as regras e regulamentos sejam rigorosamente seguidos para proporcionar uma experiência justa e agradável para todos os participantes. É um trabalho em conjunto que une a universidade com a Fundesporte e fortalece a integração entre os universitários, promovendo um ambiente de competição saudável e enriquecedor”, explica o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.

Em 2023, a atlética Canina sagrou-se campeã, somando 109 pontos. A ADUS ficou em segundo lugar, com 92 pontos. A Nórdica fechou na terceira posição, ao atingir 68 pontos. A competição ainda contou com a participação da Búfalos (4º), Pantazord (5º), Suprema (6º), Távola Redonda (7º), Espantagro (8º), Eclectus (9º), Bubônica (10º), Jaguaretê (11º) e Guaxa (12º).

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. Para saber mais informações sobre os jogos InterUEMS 2024, acesse a programação completa, clicando aqui. E para acessar o Regulamento Geral da InterUEMS, clique aqui.

Com informações da Comunicação Fundesporte.

