Vai se vacinar? Feriadão na Capital tem vacinação em diversos pontos; Confira detalhes

Neste feriadão acontece plantão de vacinação em unidades de saúde, shoppings e supermercados. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe e Covid-19. Confira onde acontece a vacinação em cada dia, logo abaixo:

Quinta-feira(30) – Feriado de Corpus Christi

USFs Lar do Trabalhador e Aero Rancho, das 7h30 às 17h,

Shopping Norte Sul, das 10h às 18h

Supermercado Duarte, das 9h às 16h

Sexta-feira (31)

USFs Moreninha e Cohab, das 7h30 às 17h.

Shopping Norte Sul, das 10h às 18h.

Pátio Central Shopping, das 9h às 16h.

