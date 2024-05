Mulher consegue escapar de ex-companheiro após 20 dias em cárcere

A Polícia Militar em serviço foi abordada nesta semana por uma senhora acompanhada de sua filha, relatando que havia acabado de escapar da própria residência no Assentamento Alambari, em Sidrolândia, onde, há cerca de vinte dias, estava sendo privada de liberdade através de ameaças e violência física.

Segundo Sidrolândia News, a vítima reatou para as autoridades que o autor dos crimes é uma pessoa com quem ela teve um relacionamento de apenas um ano.

Em 21 de fevereiro de 2024, a vítima registrou um boletim de ocorrência contra ele na DEAM – Campo Grande, solicitando medidas protetivas de urgência.

No entanto, no dia 09 de maio de 2024, o autor descumpriu a decisão judicial de não aproximação e retornou à residência, onde se apossou do celular da vítima, impedindo-a de manter contato com a filha.

Desconfiada da conversa via WhatsApp que teve com a mãe na noite anterior, a filha resolveu verificar a situação na residência. Ao constatar que sua mãe estava sendo impedida de deixar o local, interveio, resgatando-a e levando-a para a delegacia de polícia, onde encontraram a viatura policial.

A equipe de serviço então se deslocou até o imóvel, onde capturou o autor, que recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e entregue ao IPJ de plantão, sem lesões corporais aparentes.

A vítima ainda relatou que, na noite anterior, sofreu agressões físicas do autor, resultando em lesões contusas na coxa da perna esquerda. Além disso, após a prisão do autor, a vítima entregou à equipe de serviço uma arma de pressão, que teria sido utilizada para ameaçá-la.

