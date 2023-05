5ª edição do Festival Mais Esporte oferece programação diversificada para comunidade universitária e externa

Entre os dias 22 e 27 de maio, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul realizará a quinta edição do Festival Mais Esporte, promovendo uma ampla programação em todos os campus da instituição. O evento abrangerá uma série de atividades físicas, jogos, torneios e iniciativas voltadas para a melhoria da saúde e bem-estar da população, além de palestras, oficinas de capacitação e outras programações de lazer e sustentabilidade. Todas as atividades são gratuitas e abertas tanto para a comunidade interna quanto para o público externo.

A maioria das ações educativas será realizada de forma presencial, utilizando os espaços esportivos e outras estruturas disponíveis tanto na Cidade Universitária quanto nos campus regionais. A cerimônia e conferência de abertura estão marcadas para o dia 22, das 13h30 às 14h30.

Dentre as palestras e atividades programadas, destacam-se: palestra sobre Mobilidade Urbana Sustentável por meio do uso de bicicletas; palestra sobre e-sports; palestra sobre o Programa de Ingresso de Atletas de Alto Rendimento ao Ensino Superior (PIARES) – uma política pública que busca transformar o esporte brasileiro por meio da educação; realização do 3º Simpósio de Atividade Física e Saúde da Região Centro-Oeste, com ênfase nas ações de promoção da saúde na atenção primária; diversas iniciativas de sensibilização e prática de beach tennis; fortalecimento das atléticas da UFMS; atividades voltadas para o lazer e saúde dos servidores da universidade; formação para professores de educação física escolar, abordando o tema “Mais Esporte na Educação”, com certificado de 20 horas para os participantes; e ampliação da participação dos câmpus da UFMS nas ações esportivas.

A secretária de Projetos e Eventos Esportivos, Edineia Ribeiro, ressalta que a gestão esportiva da instituição avança em suas ações, visando à pluralidade, igualdade, respeito, valorização e senso de pertencimento por parte dos servidores, atletas e não atletas, além de incentivar a permanência dos jovens no ensino superior. Ela destaca que a literatura científica traz evidências de que o esporte desempenha um papel fundamental na formação humana, promovendo saúde, sociabilização, recreação, lazer e valores morais e éticos.

Ao longo da semana, algumas atividades serão direcionadas para públicos específicos, como crianças da Rede Municipal de Ensino, crianças participantes do Programa MS Desporto Escolar e idosos que fazem parte do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Essa abordagem segmentada busca atender às diferentes necessidades e interesses dos participantes, oferecendo experiências enriquecedoras em relação ao esporte e bem-estar.

O Festival Mais Esporte proporcionará uma semana intensa de interações saudáveis e aprendizado, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a inclusão, a formação de vínculos e o desenvolvimento integral da comunidade acadêmica e da população em geral.

Confira a programação completa no Site Oficial do Festival.