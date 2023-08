Hugo & Guilherme declaram carinho especial pela Capital

Juntos há 8 anos, Hugo & Guilherme circulam entre os grandes nomes da música sertaneja e, mesmo sendo goianos de nascimento, os dois se consideram “municipalizados campo-grandenses”, isso porque, no início da carreira, a dupla realizou um show na Capital, na “Violada do Bié”, com um público significativo, que resultou em um dos melhores cachês, na época, fazendo com que as apresentações na cidade tenham um “gostinho” especial. “A primeira vez que nós nos sentimos em casa não foi em Goiânia, mas em Campo Grande. Acho que foi um dos primeiros shows da nossa carreira, onde a gente viu que algo tinha mudado, foi um show que fizemos aqui. Nesse show, o gerador parou, acabou a energia, a galera cantou a música ‘Conveniência’ e as músicas daquele disco da época, que era ‘No Pelo’ mesmo, e nós saímos do palco extasiados, chorando e muito felizes com tudo o que estava acontecendo. A gente nem sabia o que viria a acontecer, mas até ali já estávamos felizes demais. Nesse dia, resolvemos gravar um DVD, aqui. Nós temos muitos amigos aqui, várias pessoas que a gente ama, e Campo Grande é a cidade que mais se parece com Goiânia”, explicaram, durante coletiva de imprensa, na Capital.

O Festival “No Pelo 360º” acontece hoje (20), a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Idealizado por Hugo & Guilherme, o evento se consagrou sucesso absoluto, após a realização de edições pelo Brasil, com o diferencial do palco em formato 360º, que proporciona ao público uma visão completa e melhor experiência, durante as apresentações. Esse será o primeiro show pós-pandemia da dupla, na cidade. “É sempre incrível demais, estamos com mais 15 mil ingressos vendidos. A gente jamais imaginou que tanta coisa boa fosse acontecer em tão pouco tempo na nossa vida, tem um gosto especial, a gente sempre quis fazer um evento nosso aqui, em Campo Grande. Já tocamos algumas vezes em outros eventos, mas acho que fazer o nosso, com 3 horas de show, um evento que a gente planeja desde 2018, vai ser muito diferente, com certeza”, afirma Hugo.

Carreira

A carreira de Hugo e Guilheme começou em 2016, com o lançamento do single “Na Maldade” com participação de Henrique & Juliano, que faz parte do projeto “Hugo & Guilherme Acústico & Ao Vivo”, primeiro DVD da dupla. Em 2017, eles apostaram no primeiro “No Pelo – Acústico”, que deu vida às faixas “Deslumbrante” e “Conveniência” e, no ano seguinte, foi a vez do “No Pelo em Campo Grande”, e em 2019, assinaram com a Som Livre. Em julho, a música “Namorada Reserva” fez parte da trilha sonora da novela “A Dona do Pedaço”, da rede Globo.

Já em 2020, durante a pandemia, a dupla apostou no “No Pelo 3” com uma sequência de regravações de sucessos dos anos 90 e 2000, o DVD gerou os primeiros sucessos da dupla “Pingo de Dó” e “Coração na Cama”, que apresentaram Hugo & Guilherme para boa parte do país.

A série “No Pelo” marcou a sonoridade que Hugo & Guilherme gostam: acústica, com muita voz e violão. O “Próximo Passo” foi o quinto DVD da trajetória da dupla e trouxe com ele a virada de chave, em 2022. Foi o 4° álbum mais executado em 2022 e o 3º álbum mais ouvido do mundo no Spotify, apenas Anitta e Swedish House Mafia superaram a dupla goiana.

“Mal Feito”, em parceria com Marília Mendonça, teve lançamento explosivo em janeiro, como a música mais ouvida do ano e não saiu das 20 mais ouvidas do Spotify desde o seu lançamento, no dia 14 de janeiro de 2022. Nos meses seguintes, a dupla lançou “Felicidade Dela”, “Meu Número”, “Alguém me Chama pra Beber”, “Vestido no Chão”, “Oi Deus” – regravada – e “Dá Moral pros Pobre”

Leo Santana

Uma das participações do evento é o cantor baiano Leo Santana, dono do hit “Zona de Perigo”, que subirá ao palco do festival pela primeira vez, ao lado da dupla. “A gente já deve ter cantado com ele em outros eventos, mas no festival é a primeira vez. A gente sempre teve vontade de trazer o Leo Santana, nós gostamos muito dele, já fomos na casa dele, então, trazer ele para esse evento nosso, que a gente idealiza, e ele ter aceitado nosso convite, ficamos muito felizes”, ressalta Guilherme.

Com boas expectativas para o show, Leo Santana diz que sempre se sente em casa, quando se apresenta em Campo Grande e afirma que será especial o momento com Hugo & Guilherme. “Campo Grande é um lugar que eu tenho um carinho especial e é sempre muito bom voltar. Cantar ao lado de Hugo e Guilherme, que são dois irmãos que a música me deu, torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que será muito massa. É, sem dúvidas, um público único e que tem um carinho muito grande comigo. Sempre que canto aqui, me sinto em casa”.

Além do cantor baiano, haverá no festival apresentações do Netto DJ, Patrícia & Adriana e DJ Giovani Martins, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês.

Festival ‘No Pelo 360º’

A primeira edição do festival, realizada em abril de 2019, ficou marcada por um pot-pourri gravado com a participação do pagodeiro Dilsinho, o cantor Juliano – que faz dupla com Henrique – e da cantora Marília Mendonça. “É uma mistura de ritmos, o ‘No Pelo 360º’ nada mais é do que um evento nosso, que a gente traz os amigos que gostamos, as pessoas que gostamos de ouvir, que gostamos de socializar. Então, com certeza, lá na 1ª edição, em Goiânia, teve a Marília Mendonça, Dilsinho, Juliano (da dupla Henrique & Juliano), já fizemos com Raça Negra e Dennis DJ. Se a gente tivesse tempo e os artistas tivessem disposição de horário, a gente fazia três dias de evento com todos os nossos amigos”, resume a dupla.

Serviço

O show acontece hoje (20), a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site https:// bilheteriadigital.com/hugo-e-guilherme-no-pelo360-em-campo-grande-20-de-maio.

Por Livia Bezerra

