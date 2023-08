Incidente no Estreito de Gibraltar: Orcas afundam iate em ataque inusitado

No início de maio, um incidente surpreendente chocou a tripulação de um iate na costa da Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar, quando um trio de orcas investiu contra a embarcação, resultando no afundamento do barco. As informações foram divulgadas pelo site alemão “Yacht” e confirmadas pela guarda costeira espanhola, responsável pelo resgate da tripulação.

De acordo com relatos, o ataque foi conduzido por duas orcas menores, que balançavam o leme na parte de trás do navio, enquanto uma orca maior colidia repetidamente contra a embarcação. O capitão Werner Schaufelberger, que testemunhou o incidente, descreveu como as orcas menores imitaram os gestos da maior, intensificando a agressividade do ataque.

Pesquisadores têm acompanhado esse tipo de comportamento desde 2020, embora ainda não tenham uma explicação definitiva para o fenômeno. A hipótese mais plausível é que um evento traumático tenha desencadeado essa atitude agressiva das orcas em relação às embarcações. Estudos indicam que os ataques parecem ser direcionados principalmente a barcos à vela e seguem um padrão, com as orcas se aproximando da popa para atingir o leme e, uma vez alcançado o objetivo, perdendo o interesse na embarcação.

Essa conduta incomum pode ser interpretada como uma forma de brincadeira por parte das orcas ou o que os pesquisadores denominam de “moda passageira”. Esse termo se refere a um comportamento iniciado por um ou dois indivíduos e temporariamente adotado por outros antes de ser abandonado.

Embora esse tipo de interação entre orcas e embarcações seja raro, é importante que os navegadores estejam cientes da possibilidade de encontros inesperados e ajam com cautela ao cruzar áreas conhecidas pela presença desses animais. As autoridades marítimas estão monitorando a situação de perto e alertam os navegadores sobre a necessidade de respeitar a vida selvagem e manter uma distância segura para evitar incidentes desse tipo.

Enquanto os pesquisadores continuam a investigar as motivações por trás desse comportamento agressivo das orcas, é fundamental serem tomadas medidas de precaução para garantir a segurança de tripulações e a preservação dos animais marinhos. O incidente no Estreito de Gibraltar serve como um lembrete de que a interação entre seres humanos e a vida selvagem deve ser cuidadosamente equilibrada, para podermos compartilhar harmoniosamente os recursos do nosso vasto e fascinante oceano.