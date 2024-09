43ª edição do Campeonato Estadual de Vôlei começa nesta quinta no Guanandizão

O ginásio Guanandizão vai receber a partir desta quinta-feira (5), a 43ª edição do Campeonato Estadual de Vôlei na categoria sub-17, em Campo Grande. As disputas vão até domingo (8). O torneio reúne equipes da Capital, Dourados, Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Bonito, Coxim e Chapadão do Sul.

Os jogos começam hoje, a partir das 15h, com Campo Grande x Base Aérea, Sesi x Morena/Escolinha Leomar e Escolinha Leomar x Círculo Militar, todas pelo feminino. Na sequência, pelo masculino, tem Escolinha Leomar x Campo Grande e Aems x Base Aérea.

As disputas seguem na sexta-feira (6), a partir das 10h, com jogos no Guanandizão e também no ginásio do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), localizado no bairro Carandá Bosque.

As semifinais, disputas pelo terceiro lugar e finais estão marcadas para domingo, todas no Guanandizão.