Hugo Motta desponta como favorito para a presidência da Câmara em 2025

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), atualmente em seu quarto mandato, é um dos principais nomes cotados para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados em 2025. Motta, líder do Republicanos na Câmara, tem se destacado por sua proximidade tanto com Lira quanto com representantes do governo Lula (PT).

Inicialmente, a participação de Motta na corrida pela presidência da Câmara era incerta, mas seu nome ganhou força após o apoio do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP). Pereira havia inicialmente se apresentado como candidato, mas desistiu da disputa para apoiar Motta, consolidando o nome do paraibano como um dos mais fortes na próxima eleição.

Hugo Motta, médico de formação, iniciou sua trajetória política cedo, sendo eleito para o seu primeiro mandato aos 21 anos. Agora, aos 34 anos, ele acumula experiência legislativa e uma rede de relações políticas que inclui figuras de destaque em diversos espectros, desde seu apoio ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff até sua participação na base de apoio do ex-presidente Michel Temer. Motta também foi próximo ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e, atualmente, apoia pautas econômicas do governo Lula.

A disputa pela presidência da Câmara promete ser acirrada, com Hugo Motta concorrendo contra outros líderes partidários, como Elmar Nascimento (União-BA), Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). A escolha do nome apoiado pelo atual presidente Arthur Lira será um fator determinante na corrida. Embora Lira seja aliado de Elmar Nascimento, há uma expectativa de que ele possa optar por Hugo Motta devido ao seu espaço político e capacidade de articulação.

Nos bastidores, as negociações para a decisão de Lira foram intensificadas, sendo tema de várias reuniões entre líderes partidários ao longo da semana. A escolha de Lira poderá definir o futuro da liderança da Câmara e influenciar a dinâmica política da Casa nos próximos anos, com Hugo Motta se posicionando como um dos principais candidatos a ocupar o cargo mais alto do legislativo brasileiro.

Com informações do SBT News

