Sucesso absoluto, franquias doceiras são febre do momento no empreendedorismo de MS

Empresas filiadas registraram um aumento nominal de 15,8% no primeiro semestre no Brasil, no Estado crescimento é de 4%

Na Capital, assim como no interior do Estado, as franquias têm tomado conta das ruas e avenidas das cidades. Nos principais supermercados da Capital, como Fort Atacadista, Atacadão, Pires, além dos shoppings e demais avenidas conhecidas como corredores gastronômicos, é possível identificar a presença onipresente de estabelecimentos como Chiquinho Sorvetes, Cacau Show e o Boticário.

No interior do Estado, a realidade também não é diferente e empreendimentos antigos têm perdido espaço para marcas já consolidadas. A partir disso, a reportagem do jornal O Estado buscou entender porque esse formato de negócios tem se tornado uma febre entre os empreendedores, já que em levantamento recente feito pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostra que somente no segundo trimestre deste ano, houve um aumento de 12,8% nas franquias do Brasil, enquanto no apurado do primeiro semestre, o número alcançou 15,8% e significou um faturamento equivalente a R$ 121,8 bilhões.

Segundo o presidente da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), Nivaldo Domingos da Rocha, hoje MS apresenta fortalecimento no setor de serviços e estabilidade no comércio e indústria. “Há tendência para crescimento. Os números de empresas abertas vem aumentando na ordem de aproximadamente 4% e nas extinções, há estabilidade. As franquias se inserem neste parecer”, argumentou Rocha.

A sócia-proprietária de duas franquias do Chiquinho Sorvetes, que ficam no Pátio Central Shopping e no Atacadão da Costa e Silva em Campo Grande, sendo esta última aberta nesta semana, Márcia Akiyoshi, argumenta que a decisão de investir em uma franquia é puramente estratégica.

“Devido ao reconhecimento nacional da marca e à qualidade superior de seus produtos. Isso nos proporcionou uma vantagem competitiva já no mês de inauguração, permitindo alcançar um volume de vendas que garantiu a rentabilidade do negócio logo de início. Além disso, recebemos todo o suporte necessário da franqueadora, desde treinamento até o fornecimento de produtos padronizados e campanhas de marketing eficientes. Essa estrutura nos permite concentrar nossos esforços no que realmente importa: oferecer o melhor atendimento aos clientes e maximizar as vendas”, pontuou.

O dono de 11 lojas da Cacau Show em Campo Grande, Eduardo Salazar, explica que é um pioneiro no ramo de franquias. Há cerca de 15 anos ele abriu sua primeira Cacau Show em Campo Grande como forma de garantir uma renda extra, já que seu nicho principal de atuação é, na verdade, a advocacia e a odontologia. Mas em 2024, o empresário já conta com 11 lojas e segue na abertura da 12ª loja.

“Fomos uns dos pioneiros em Campo Grande. Se não me engano fomos a 2ª ou 3ª loja da Capital e depois eu só vim expandindo. Eu conheci a franquia em uma feira em 2009 em São Paulo e esse ano vou para a 12º loja que já está em projeto de autorização”, explicou.

Relembre

No dia 20 de março de 2024, autoridades e empreendedores de Campo Grande e de outros estados se reuniram no ParkTecCG, a fim de debater os rumos do “franchising” na Capital e em todo o Mato Grosso do Sul. A iniciativa foi parte de uma estratégia que visa fortalecer empresas que possuem capacidade para se tornar franqueadoras, já que o município em apoio ao movimento, reduziu o ISS sobre os franqueadores de 5% para 2% e trouxe na ocasião a ABF (Associação Brasileira de Franchising) para mostrar o caminho da abertura de uma franquia.

Em Campo Grande o sistema tem se destacado por contribuir com o desenvolvimento, ao registrar um faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2023, o que representa um aumento de 1% em relação ao ano anterior e um crescimento de 37% em relação a 2021. No entanto, o movimento em geral ainda é tímido, já que Campo Grande conta com apenas com cinco franquias próprias, sendo elas a My Cookies, com 22 unidades, a Multicoisas, com 190 unidades, a barbearia a Banca, com oito unidades, a Agroneri, com oito unidades e a Via Sex Seguros, com oito unidades.

A decisão deve movimentar o setor e para investir, de acordo com profissionais do ramo, é necessário avaliar de acordo com a ótica de cada segmento, que pode variar. Na atualidade existem franquias que podem ser montadas com apenas R$ 3 mil reais e outras podem atingir o teto de R$ 10 milhões, a variar com a capacidade do empreendedor e do negócio.

Parâmetro Nacional

A receita entre abril e junho subiu de R$ 54,3 bilhões para R$ 61,2 bilhões, com destaque para as áreas franqueadas de saúde, beleza, bem-estar, alimentação e casa e construção. O presidente da ABF, Tom Moreira Leite, afirmou que o crescimento do setor acima dos dois dígitos mostra a confiança do mercado e entrega resultados favoráveis à sociedade, seja com a contratação de novos funcionários, seja com a contribuição para a economia girar como um todo. O franchising, segundo ele, é uma alternativa de investimento para aquelas pessoas que querem empreender em algum ramo, e oferece modelos de negócios seguros com treinamentos, suporte e infraestrutura das empresas franqueadoras.

Esse cenário positivo, de acordo com a ABF, reflete a recuperação consistente da economia brasileira cujo crescimento nos primeiros três meses do ano foi de 2,5% em relação a igual período do ano passado. A pesquisa apontou que o número de trabalhadores nas redes de franquias cresceu 3,85% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro, e isso significa 1,67 milhão de empregos. Ainda de acordo com o levantamento, foram abertas mais 4,3% de franquias, totalizando 183.151 operações. A maior procura por negócios se concentrou em setores como saúde, beleza e bem-estar, com alta no segundo trimestre de 21,7%. Alimentação teve o segundo melhor desempenho, com crescimento de 16,4% e casa e construção, com 15,1%.

Franchising

O termo franchising vindo do inglês, é o mesmo que franquia. Trata-se de um sistema onde o franqueador, ou seja, o dono da franquia, cede ao franqueado – pessoa com o desejo de abrir a franquia, o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços.

Por Julisandy Ferreira