Motociclista tem ferida exposta após colisão com carro que avançou preferencial no centro

Na tarde de segunda-feira (13), um acidente ocorreu na região central de Campo Grande, quando um motociclista de 46 anos foi atingido por um carro que avançou a preferencial. O motorista, um idoso de 64 anos, conduzia um Fiat Argo pela Rua Sebastião Lima e não parou no cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, iniciando uma conversão à esquerda.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, ao descer a via preferencial, o motociclista não conseguiu frear a tempo e colidiu com o veículo. Com o impacto, ele foi arremessado no ar, antes de cair no chão, a alguns metros de distância. Um pedestre que atravessava a rua quase foi atingido, mas conseguiu correr para a calçada a tempo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. O motociclista foi encaminhado à Santa Casa, mas sem risco de morte. O motorista do Fiat Argo permaneceu no local durante todo o atendimento. A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.