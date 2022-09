Circuito Estadual de Vôlei de Praia conta com duplas sul-americanas

Começou na tarde de ontem (1) o 3ª. Etapa do XI Circuito Estadual nas categorias Sub 16 e Sub 19 de Vôlei de Praia. Os jogos estão acontecendo na Praça de Esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande. A competição conta com cinquenta duplas e serão noventa jogos de muita emoção aos apaixonados pela modalidade.

De acordo com a organização, os jogos acontecerão nos naipes feminino e masculino, com participação de atletas dos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Bela Vista, Nova Alvorada do Sul e também da Venezuela.

O evento tem apoio da Fundesporte e as partidas classificatórias (quartas de finais, semifinais e finais) devem acontecer nos períodos matutino e vespertino. Na tarde de hoje (2), devem acontecer os jogos do da categoria sub-19. As partidas iniciaram às 8h e vão até o final da tarde.

Amanhã e domingo, devem acontecer as disputas da 3ª. Etapa do XXXI Circuito Estadual da categoria adulta.

