Galo vence o primeiro Comerário de 2023

Com grande atuação dos zagueiros Marcio e Felipe, e do atacante Kaíque, autores dos gols O Operário venceu o primeiro clássico Comerário do ano contra o Comercial pelo placar de 3 a 1 na tarde deste domingo no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Este foi o clássico 198 da história. A partida, válida pela quinta rodada, mas antecipada por conta de compromisso do Galo na Copa Verde.

O jogo foi bem disputado no primeiro tempo. O primeiro gol da partida saiu com o zagueiro Márcio, do Operário. O Comercial com elenco bem jovem foi para cima e empatou após o atacante Gustavo sofrer pênalti. Ele mesmo cobrou e empatou a partida . O Galo após o empate tentou respirar e foi ao ataque. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Felipe aos 50 minutos fez o segundo gol do Operário.

O terceiro gol saiu na segunda etapa com Kaique, no finalzinho do jogo. Ele subiu na grande área cabeceando no canto do goleiro Breno Mohamed. Com esse gol deu números finais ao placar.

Comercial enfrenta o Coxim na quarta a tarde, no Jacque da Luz.

Já o Operário enfrenta o Costa Rica no dia 12 também no Jacques da Luz.

( Com informaões de João Gabriel)

