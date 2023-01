Comerário expõe times em momentos opostos

Em melhor fase, Galo é favorito diante do Colorado, neste domingo, na estreia das equipes no Estadual

Na “bagunça organizada” da tabela do Sul-Mato-Grossense, Comercial e Operário fazem neste domingo (29), às 15h, o duelo válido pela quinta rodada do Campeonato. O jogo marcado para o estádio das Moreninhas, em Campo Grande, marca a estreia dos times no torneio.

Principais times do Estado, Colorado e Galo entram em campo por fases distintas para a temporada 2023. Mandante da partida deste fim de semana, o elenco comercialino formado às pressas – regularizou os jogadores durante a semana que passou – começa o Estadual com o objetivo de evitar o rebaixamento.

Sem erguer a taça desde 2015, a diretoria efetivou Ronildo Rocha como técnico. Ele admite que o ideal seria não disputar o clássico agora. “Nós estamos em formação, todo dia chegando uma peça, se adaptando. Seria muito bom para nós esse Comerário ser o segundo ou terceiro jogo”, disse o treinador em entrevista publicada pelo Alvirrubro.

Mesmo consciente das limitações – ele próprio fazia trabalhos com jogadores sub-20 e treinava atletas de forma interina – Ronildo mantém o otimismo. “Como o time é grande, acho que é o momento de abraçar a situação, ir para cima do adversário, tentar fazer o melhor possível dentro daquilo da nossa necessidade”, falou o técnico de 43 anos.

A situação atual contrasta com o momento vivido pelos dois times na década passada. De 2000 até 2015, o Comercial venceu o Sul-Mato-Grossense quatro vezes (2000, 2001, 2010 e 2015). Porém o Operário ganhou em 2018 – quando encerrou uma fila de 21 anos – e em 2022.

Galo em alta

Sem disputar competições regionais e nacionais desde 2019, a expectativa em torno do Alvinegro é alta. O título de 2022 deu aos operarianos a chance de jogar a Copa Verde, em que enfrenta o Tocantinópolis dia 18 de fevereiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série D.

O elenco segue com Celso Rodrigues no comando, e o elenco treina há pelo menos 40 dias para evitar ser mero figurante nas competições fora de Mato Grosso do Sul. “Nós procuramos montar um grupo equilibrado, misto, entre jovens e experientes, para quatro competições bem difíceis que temos na temporada. Mas isso tudo com muita satisfação por estarmos com calendário cheio e a possibilidade de levar o Operário ainda mais longe”, disse o técnico, ao site oficial do Galo.

Sem problemas como os do adversário para pôr 11 jogadores em condições para este domingo, Celso evidencia a confiança. “Confiamos no trabalho e agora a resposta é do atleta. A estreia é um clássico, então já tem um peso maior por ser logo no primeiro jogo. Estamos confiantes para conquistarmos os três primeiros pontos no campeonato”, disse o treinador, que completou 53 anos na quinta- -feira (26).

Mesmo com a melhor fase nos últimos anos, dentro de campo o domínio preto e branco não resultou em vitória. Nem derrota. No campeonato do ano passado, dois empates (0 a 0 e 1 a 1), ambos pela primeira fase, já que o time vermelho e branco não passou de fase.

Mais sobre o comerário

Com o atraso nas reformas do Morenão, o Estádio Jacques da Luz volta a receber o principal duelo do futebol estadual após sete anos. No história dos confrontos, o Alvinegro tem ampla vantagem sobre o Colorado, em 197 partidas: foram 72 vitórias dos operarianos, 74 empates e 51 vitórias dos comercialinos.

O Comerário já valeu 11 decisões de Campeonatos Sul- -Mato-Grossenses. O Galo leva a melhor com sete conquistas (1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1996, 1997) contra quatro do Comercial (1982, 1985, 1987 e 1993).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS

