O Operário conquistou o 15º título do Campeonato Sul-Mato-Grossense na noite desta quinta-feira (2), de virada em cima do Bataguassu. O resultado foi de 2 a 1. O Galo ainda levou o tricampeonato em 45 anos.

Aos 9 minutos, o primeiro gol da partida. Pato pegou o rebote do chute do Choco e abriu o placar para o Bataguassu. Resposta imediata do Galo, Robinho cobrou pênalti aos 12 minutos, Mandela pegou, mas o camisa 10 fez no rebote para empatar.

O Galo faz uma mudança e entra Léo Fenga. Aos 33 minutos, ele cobra falta no cantinho do goleiro e vira o jogo.

O jogo seguiu sem novidades até o encerramento, mantendo o placar. A noite registrou o público de 3.179 pessoas, com renda de R$ 67.760.