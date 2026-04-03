Sexta-feira Santa será de calor de até 37 °C em MS; Campo Grande pode chegar a 32 °C

Previsão indica tempo firme na maior parte do Estado, com sol e variação de nuvens nesta sexta (3)

A sexta-feira (3) será marcada por temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nuvens em todas as regiões, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 23 °C e 32 °C. No Pantanal, as máximas serão ainda mais altas: Corumbá pode atingir 37 °C, com mínima de 25 °C, e Porto Murtinho também tem previsão de 37 °C, com mínima de 24 °C.

Na região norte, Coxim registra previsão de 22 °C a 33 °C, enquanto Camapuã deve ter mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. No Bolsão, Paranaíba varia entre 21 °C e 33 °C, e Três Lagoas entre 23 °C e 35 °C.

No sul do Estado, Dourados tem previsão de 21 °C a 35 °C. Em Ponta Porã, os termômetros devem marcar entre 21 °C e 31 °C. Já em Iguatemi, a mínima prevista é de 21 °C, com máxima de 35 °C. Anaurilândia deve registrar variação entre 22 °C e 35 °C.

A tendência é de tempo estável, com sol predominando ao longo do dia e temperaturas elevadas principalmente nas regiões pantaneira e sudoeste.

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