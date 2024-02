Início do ano letivo na rede estadual de MS voltam com aproximadamente 178 mil estudantes

Nesta quarta-feira, aproximadamente 178 mil estudantes retornam às aulas nas 349 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Destacando-se como uma das novidades para o ano letivo de 2024, o estado alcançou a impressionante marca de 100% dos municípios com oferta de turmas de ensino em tempo integral, representando 210 escolas, ou seja, 60,34% da rede.

O avanço no ensino em tempo integral resultou na abertura de 48,6 mil vagas para essa modalidade, beneficiando 37,3 mil estudantes já matriculados. Há ainda a possibilidade de matricular 11,3 mil novos alunos, ampliando o alcance dessa modalidade de ensino. Este progresso representa uma antecipação da meta estabelecida para 2026, conforme ressaltou o governador Eduardo Riedel.

Além do ensino em tempo integral, as escolas estaduais passam a ofertar, em 2024, vagas para o Ensino Fundamental. Em colaboração com os municípios, serão disponibilizadas 25,4 mil vagas do 1º ao 9º ano em turmas de tempo integral e parcial, com 9,1 mil e 16,3 mil vagas, respectivamente. Apenas em Campo Grande, foram criadas 6 mil novas vagas.

Um destaque importante é a reforma de escolas em todo o estado. No ano passado e no início de 2024, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 313 milhões em reformas, beneficiando 64 unidades escolares que já foram concluídas, enquanto 125 escolas passam por intervenções, que incluem readequações nas redes hidráulica e elétrica, obras de acessibilidade, pintura e recondicionamento completo do prédio.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, enfatizou que “uma unidade reformada, com ambiente moderno, traz benefícios diretos no ensino e aprendizado.”

Outras melhorias incluem a distribuição de uniformes, kits escolares específicos para cada etapa de ensino, investimentos em tecnologia em sala de aula, como lousas digitais e kits de robótica, representando um investimento de R$ 2,5 milhões.

Os professores e profissionais da educação também participaram de jornadas informativas, como o Diálogos e Planejamento Educacional de 2024 (DPE 2024), visando fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas.

O governo estadual destaca o compromisso com a valorização da educação e a qualidade do ensino, reforçando a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento educacional em Mato Grosso do Sul. O retorno dos estudantes é marcado não apenas pela continuidade das aulas, mas também por um ambiente escolar mais moderno, inclusivo e focado no desenvolvimento integral dos alunos.

Com informações da Assessoria

