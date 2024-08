13ª Volta UFMS promove a prática esportiva no dia 1º de setembro

Com intuito de promover a adoção de hábitos saudáveis, a Universidade realiza a 13ª edição da Volta UFMS no dia 1º de setembro, a partir das 7h15, na Cidade Universitária. Adultos e idosos das comunidades interna e externa podem participar dos percursos de 3,5 km de caminhada e de 7 km de corrida. Os interessados devem se inscrever nesta página.

A inscrição será efetivada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou de um brinquedo em boas condições de uso. Ao todo, serão disponibilizadas 900 vagas, com 300 delas para a corrida, 550 para a caminhada e 50 para autoridades e representantes de instituições parceiras. O primeiro lote, com 30% do total das vagas, será ofertado a partir de hoje, 5, até o preenchimento total. O restante deve ser disponibilizado a partir do dia 12 de agosto.

A secretária de Projetos e Eventos Esportivos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Edineia Ribeiro, enfatiza que a Volta UFMS já se tornou um evento tradicional marcado pela diversidade de público participante. “A comunidade universitária gosta e espera pelo dia da Volta, pois temos a corrida de 7 km para os atletas e apaixonados pela corrida de rua, bem como a caminhada que une os estudantes, servidores, seus familiares e amigos, e os idosos Universidade Aberta à Pessoa Idosa para a prática de atividade física. Além disso, a cada ano o número de pessoas interessadas em participar da corrida e caminhada têm aumentado consideravelmente”.

Para a secretária, a iniciativa é uma oportunidade de promover um estilo de vida mais saudável. “O evento vai para além do esporte de competição, neste caso a corrida de 7km. A Volta é uma ação de promoção à saúde da comunidade universitária, porque oportuniza a prática de atividade física. São oferecidas outras ações como avaliação do estado de saúde (pressão arterial, glicemia), massagens e socialização”, pontua.

Os participantes da corrida irão receber um boné, número de peito, chip de cronometragem e medalha no término da prova. Já os demais competidores irão receber um boné e uma medalha de participação no término da caminhada.

Em 2023, o evento estimulou o contato entre as comunidades interna e externa, com a participação de mais de mil inscritos nas diversas modalidades disponíveis.

Mais informações podem ser acessadas no edital.

Caminhada nos Câmpus

Entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, a Universidade também promove a 5ª Caminhada nos Câmpus, com um percurso de 3,5 km. Podem participar do evento esportivo pessoas com idade a partir de 7 anos, sem idade máxima. Interessados devem realizar a inscrição no página a partir de 19 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no regulamento.

