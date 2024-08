Chamamento Público vai selecionar artistas de MS para o Festival de Inverno de Bonito

A 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito acontecerá nos dias 21 a 25 de agosto, com 15 horas diárias de programação, o evento tem como objetivo promover ações para a valorização da diversidade cultural, além de fomentar debates sobre temas relacionados à cultura, cidadania, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura), selecionou, através de um chamamento público, uma OSC (Organização da Sociedade Civil) para a contratação de artistas e grupos culturais de MS para a participação na 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito 2024.

As inscrições vão até a sexta-feira (9), serão vetadas as inscrições de propostas que participaram da programação da 22ª edição do Festival de Inverno de Bonito, em 2023. Cada proponente, ou seja, o responsável pela inscrição, poderá se inscrever apenas uma única vez.

As vagas estão disponíveis para grupos de teatro, circo, dança, moda, performance de rua, live paint com graffiti, contação de histórias, galeria das artes, entre outros. Também estão abertas vagas para o Coletivo de Agentes Culturais da Cultura Hip Hop, que inclui batalhas de MCs, batalhas de breaking, campeonato de skate e Cultura Ballroom. Confira o edital, clicando aqui.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, é o momento de prestigiar e colocar os artistas do MS no cenário internacional.

“É um evento de alcance internacional que atrai participantes de todo o Brasil e de diversos países. Este é um momento crucial para prestigiar e destacar os nossos talentosos artistas sul-mato-grossenses no cenário internacional. Sabemos que o Festival é uma vitrine poderosa e queremos que os artistas de MS sejam cada vez mais reconhecidos e valorizados”, enfatiza o secretário.

“O Festival de Inverno de Bonito é uma verdadeira potência em termos de turismo e cultura. Nosso objetivo é trazer grandes atrações culturais do MS para que o público do nosso Estado possa desfrutar das apresentações gratuitamente em Bonito. Queremos não apenas oferecer entretenimento de alta qualidade, mas também atrair turistas para a região. Estamos focados em promover o artesanato local do Mato Grosso do Sul, ao expor e vender nossos artesanatos, possibilitamos que os visitantes levem consigo um pedaço da nossa cultura, ao mesmo tempo em que geramos renda para os artesãos locais. Este festival é uma excelente oportunidade para fortalecer a economia local e destacar a rica diversidade cultural do nosso Estado,” afirmou o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes.

