13ª edição da Copa Saúde Cassems define chaveamento do torneio do dia 11 de setembro

Campeonato retorna em 2022, após hiato provocado pela pandemia da covid-19, com 32 equipes inscritas

Membros da organização da Copa Saúde Cassems, representantes de times e parceiros do torneio participaram na última quarta-feira (31), do Congresso Técnico da “13ª Copa Saúde Cassems”. Entre as novidades anunciadas durante o evento está a data de abertura da 13ª Edição da Copa Saúde Cassems, marcada para o próximo domingo, 11 de setembro, às 8h, no Sinpol-MS.

Além de comemorar o retorno da competição, após hiato de dois anos provocado pela pandemia da covid-19, o coordenador da Copa Saúde Cassems, Wilson Xavier, destacou o sucesso de inscrições para o campeonato que tem o intuito de celebrar o esporte e incentivar a prática esportiva. “Nesta edição, tivemos 32 times inscritos nas quatro categorias o que demonstra a tradição do campeonato. E é um motivo para celebrar o esporte, celebrar a amizade, porque muitas famílias se encontram nos locais de competição, e eu desejo que o melhor vença essa edição”, comemora Xavier.

Representando o time feminino Sinsap-Polícia Penal Feminino, a atleta Carolina Alves, campeã na categoria em 2019, também falou sobre a expectativa e os preparativos para o retorno do torneio. “Ter uma competição dessa grandeza é muito bom. Estamos nos preparando para treinar, para fazer bonito na competição deste ano”, ressalta a atleta.

Outro assunto na pauta do Congresso foi a arbitragem, que neste ano fica a cargo do Sindicato dos Árbitros Profissionais de Mato Grosso do Sul (SINDARBITROS MS). O vice-presidente do Sindicato, Augusto Domingos Borges Ortega, ressalta que a expectativa para o evento é alta. “É uma competição respeitada, já virou tradição em Mato Grosso do Sul, e nossos árbitros já tinham a expectativa de estar trabalhando também nessa competição. A gente sabe que o futebol mexe com o coração e vamos fazer o melhor para o evento ser uma grande festa”, pontua Ortega.

No Congresso Técnico foi anunciado a premiação total para a 13ª Edição da Copa Saúde Cassems terá uma premiação em dinheiro, que será dividida entre as quatro categorias. Para isso, a organização do torneio conta com a captação de patrocínio assumida pela coordenadora financeira da Cassems, Janilda Alves Aranha. “É um evento que convidamos fornecedores para participar e incentivar a prática esportiva e temos tido uma boa aceitação”, ressalta a responsável pela Captação de patrocínio.

Também é no Congresso Técnico que são definidos o chaveamento para as quatro categorias da Copa: Livre, Veterano, Master e Feminino. Confira abaixo: