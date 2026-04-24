Campo Grande: Maratona almeja recorde de inscrições, e status nacional

Com expectativa de até 6 mil corredores, prova em julho aposta em selo Brasil Gigante para crescer

A Maratona de Campo Grande chega à sua quinta edição, em 2026, com um objetivo claro: bater o recorde de participantes e se consolidar de vez no cenário nacional das corridas de rua. A cerimônia de lançamento aconteceu ontem (24), no Bioparque Pantanal. A expectativa da organização é reunir até 6 mil atletas nos dias 4 e 5 de julho, número que representaria a maior edição da história do evento, superando os 4,5 mil inscritos na edição 2025. Até ontem (23), haviam sido registradas pelo menos 3 mil inscrições.

O crescimento não é por acaso. A prova passa por uma série de transformações, desde mudanças no percurso até a inclusão em competições e circuitos de alcance nacional. A diretora-geral da prova, Kassilene Cardadeiro, não esconde a ambição. “Queremos bater recorde, com a expectativa de 6 mil atletas participando”, afirma.

Para alcançar esse número, novidades importantes. Uma delas é o percurso, mais favorável aos corredores. A proposta é tornar a prova mais rápida e atrativa, especialmente para quem busca desempenho.

Circuito nacional

Além disso, a maratona passa a integrar o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua e o Circuito Brasil Gigante, o que amplia sua visibilidade e relevância no calendário esportivo. A entrada é considerada um divisor de águas. O projeto reúne oito maratonas espalhadas pelo país e tem como objetivo incentivar a participação em provas de 42 km dentro do Brasil.

Idealizador do circuito, Sérgio Rocha destaca o caráter inclusivo da iniciativa. “A gente criou o Circuito Brasil Gigante para incentivar que as pessoas corram provas de 42 km no Brasil e, de certa forma, furar uma bolha socioeconômica de que só vale correr provas fora”, explica.

Segundo ele, a proposta também valoriza o cenário nacional. “Queremos mostrar que temos provas muito boas aqui. Eu tenho experiência correndo no exterior e vejo que não devemos nada a ninguém”, completa.

O Circuito exige que as provas tenham selo ouro da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), certificação que atesta qualidade organizacional e técnica. Campo Grande passa a integrar esse grupo a partir desta edição.

De braços abertos

Com a nova configuração, a expectativa é de aumento significativo no número de atletas, inclusive de fora do Estado. Atualmente, aproximadamente 30% dos participantes vêm de outras regiões, índice que deve crescer.

“A Maratona de Campo Grande já entrou nesse circuito, e com essa mudança de percurso vai trazer muita gente de fora”, afirma o diretor técnico da maratona, André Milani. Ele também destaca o impacto do selo ouro. “Tem uma premiação maior, tem um pelotão de elite, então são fatores que trazem atletas do Brasil e até de fora do país”, explica sem detalhar valores.

Estrutura e percurso oficial

A maratona contará com quatro percursos, todos homologados pela CBAt. Isso garante validade oficial para ranking e índices técnicos. Os trajetos principais, de 10 km, 21 km, e 42 km, terão largada no Parque dos Poderes e chegada na região da Avenida Ricardo Brandão. Já as provas menores concentram-se na região do Itanhangá.

Outro destaque é a divisão da programação em dois dias, com provas e atividades distribuídas entre sábado e domingo, incluindo corrida kids, expo e atrações culturais. “A economia (também) é uma das bandeiras da maratona. A gente sabe a movimentação que gera em bares, restaurantes, hotéis e passagens aéreas”, ressalta Kassilene.

Programação e inscrições

O evento tem início em 3 de julho (sexta-feira), com retirada dos kits, a Expo Maratona e um Talk com convidados. No dia seguinte acontece a abertura da arena, corrida kids, café da manhã com influenciadores e mais um Talk. Já no domingo, a partir das 5h, serão realizadas as provas das demais distâncias.

As inscrições são feitas por meio do site www.maratonadecampogrande.com.br. Ainda há vagas para todas as modalidades.

Por Ricardo Prado

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