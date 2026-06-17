SEAC-MS promove ação com mais de 300 vagas para PCDs e jovens aprendizes em Campo Grande

Evento será realizado nos dias 16 e 17 de julho, no Shopping Norte Sul, com oportunidades de emprego, cadastro de currículos e orientações aos candidatos

O SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul) realizará, nos dias 16 e 17 de julho, a Ação Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs) e Jovens Aprendizes. O evento acontecerá das 10h às 17h, no Shopping Norte Sul, em Campo Grande, com a oferta de mais de 300 vagas de trabalho.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a inclusão profissional e facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando empresas de candidatos interessados em oportunidades de emprego e aprendizagem.

As vagas disponíveis contemplam funções como auxiliar de limpeza, copeiro(a), jardineiro(a), auxiliar de serviços gerais, entre outras atividades ligadas ao segmento de asseio e conservação.

Segundo a organização, o número de oportunidades ainda pode aumentar conforme a confirmação de novas empresas participantes. Além da divulgação das vagas, os interessados poderão realizar cadastro de currículos e receber orientações sobre processos seletivos e requisitos para contratação.

No caso do programa de aprendizagem, as vagas são destinadas prioritariamente a jovens entre 18 e 24 anos, conforme os critérios previstos na legislação.

A participação é gratuita e aberta ao público. A ação integra o calendário anual do SEAC-MS e busca fortalecer a empregabilidade, a qualificação profissional e a inclusão social no Estado.

Serviço

Ação Empregabilidade para Pessoa com Deficiência e Jovem Aprendiz

Data: 16 e 17 de julho

Horário: das 10h às 17h

Local: Shopping Norte Sul

Entrada: Gratuita

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