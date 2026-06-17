Prefeitura de Campo Grande e UCDB assinam protocolo para projeto de inovação social

Foto: Roberto Ajala
Foto: Roberto Ajala

Parceria cria laboratório vivo no bairro Anhanduizinho para uso de pesquisas acadêmicas no apoio a políticas públicas municipais

A Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) assinaram nesta quarta-feira (17) o Protocolo de Intenções e o Plano de Trabalho do projeto UniverCidades, que prevê a criação de um laboratório vivo de inovação social na gestão pública do município.

A proposta é aproximar a universidade da administração municipal, utilizando pesquisas acadêmicas para subsidiar o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas às demandas da população.

Nesta primeira etapa, o projeto será desenvolvido no bairro Anhanduizinho. Estudantes e pesquisadores da UCDB vão realizar pesquisas de campo para mapear necessidades da comunidade e gerar dados que apoiem a tomada de decisões da Prefeitura.

Durante a assinatura, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a iniciativa reforça a importância da parceria com a universidade e citou a existência de projetos acadêmicos com impacto na gestão pública municipal.

“Ali eu entendi que nós precisamos caminhar cada dia mais próximos, tendo em vista os mais de 90 projetos desenvolvidos aqui na universidade. Dos 90 projetos desenvolvidos aqui, 28 projetos têm alguma correlação com o desenvolvimento da gestão pública do Poder Executivo. Então, hoje nós estamos aqui celebrando este momento, mas dizendo para o senhor que nós queremos andar de mãos dadas, porque nós sabemos o quanto a universidade tem seu papel preponderante no avanço da cidade”, afirmou.

O reitor da UCDB, padre Hermenegildo Conceição Silva, destacou que o projeto pode ajudar a compreender melhor a realidade de áreas com maior vulnerabilidade e orientar ações mais assertivas para a população.

“Esse projeto com o bairro Anhanduizinho é, com certeza, muito fundamental porque é um lugar onde a vulnerabilidade é alta e poder entender essa vulnerabilidade e contribuir para que as decisões sejam acertadas é fundamental. Essa parceria da UCDB com a Prefeitura vai realmente contribuir para que aquela população carente e vulnerável possa ter uma qualidade de vida que é aquilo que nós desejamos”, destacou.

O UniverCidades integra produção acadêmica e gestão pública para desenvolver soluções baseadas em evidências e contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Campo Grande.

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