Prefeitura de Campo Grande e UCDB assinam protocolo para projeto de inovação social

“Esse projeto com o bairro Anhanduizinho é, com certeza, muito fundamental porque é um lugar onde a vulnerabilidade é alta e poder entender essa vulnerabilidade e contribuir para que as decisões sejam acertadas é fundamental. Essa parceria da UCDB com a Prefeitura vai realmente contribuir para que aquela população carente e vulnerável possa ter uma qualidade de vida que é aquilo que nós desejamos”, destacou.
O UniverCidades integra produção acadêmica e gestão pública para desenvolver soluções baseadas em evidências e contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Campo Grande.
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