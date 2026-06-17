Prefeitura de Campo Grande e UCDB assinam protocolo para projeto de inovação social

Nesta primeira etapa, o projeto será desenvolvido no bairro Anhanduizinho. Estudantes e pesquisadores da UCDB vão realizar pesquisas de campo para mapear necessidades da comunidade e gerar dados que apoiem a tomada de decisões da Prefeitura.

Durante a assinatura, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a iniciativa reforça a importância da parceria com a universidade e citou a existência de projetos acadêmicos com impacto na gestão pública municipal.

“Ali eu entendi que nós precisamos caminhar cada dia mais próximos, tendo em vista os mais de 90 projetos desenvolvidos aqui na universidade. Dos 90 projetos desenvolvidos aqui, 28 projetos têm alguma correlação com o desenvolvimento da gestão pública do Poder Executivo. Então, hoje nós estamos aqui celebrando este momento, mas dizendo para o senhor que nós queremos andar de mãos dadas, porque nós sabemos o quanto a universidade tem seu papel preponderante no avanço da cidade”, afirmou.

O reitor da UCDB, padre Hermenegildo Conceição Silva, destacou que o projeto pode ajudar a compreender melhor a realidade de áreas com maior vulnerabilidade e orientar ações mais assertivas para a população.