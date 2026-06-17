Vandalismo e furtos de placas de trânsito aumentam em Campo Grande, segundo a Agetran

Agência registrou 68 manutenções em 2026 e alerta que danos à sinalização comprometem a segurança e organização do trânsito na Capital

Nesta quarta-feira (17), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) emitiu um comunicado que informa o aumento registrado de casos recorrentes de vandalismo, furtos e danos à sinalização viária em diferentes regiões de Campo Grande. Placas de parada obrigatória (PARE), regulamentação, orientação e advertência estão entre os itens mais afetados, o que prejudica a circulação e aumenta o risco de acidentes.

Em 2026, foram realizadas 68 manutenções em placas danificadas por acidentes e atos de vandalismo. Segundo a Agência, a falta desses equipamentos compromete a orientação dos condutores, especialmente em cruzamentos e trechos onde a sinalização é essencial para a segurança viária.

Além dos danos, há registros frequentes de furtos e retirada de sinalizações temporárias usadas em obras e intervenções. Cones, cavaletes, fitas zebradas e placas provisórias são frequentemente levados, o que cria situações de risco em áreas que exigem atenção redobrada.

O diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira, afirma que as ocorrências estão espalhadas por diferentes regiões da cidade, sem concentração em um único bairro. Segundo ele, os casos se repetem principalmente em cruzamentos, lombadas e locais com travessia de animais.

Há também registros de placas derrubadas sem tentativa de furto e situações de depredação direta. Em um dos casos, uma pessoa foi flagrada danificando um equipamento, causando prejuízo ao patrimônio público e risco aos usuários das vias.

Além disso, colisões de veículos também provocam danos à sinalização, deixando trechos sem informações essenciais e exigindo reposição constante das equipes responsáveis.

A Agetran destaca que os prejuízos vão além do custo de manutenção, já que cada equipamento danificado representa a perda de informação importante para a organização do trânsito e prevenção de acidentes.

Onde denunciar?

A Agência pede o apoio da população para preservar a sinalização e comunicar ocorrências. Casos de placas danificadas, furtadas ou removidas podem ser informados pelo telefone 156, pelo site da Agetran, presencialmente ou pela Ouvidoria. Os registros são encaminhados aos órgãos competentes para providências legais.

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