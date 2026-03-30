Procurando emprego? Funsat oferece 1,3 mil vagas nesta segunda (30)

A segunda-feira, 30 de março, começa com boas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Campo Grande. A Fundação Social do Trabalho disponibiliza 1.314 vagas de emprego, distribuídas em 114 profissões, com recrutamentos realizados por 139 empresas da Capital.

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro completo e atualizado no Sistema Nacional do Emprego.

Do total de vagas, 17 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), abrangendo sete funções diferentes. Entre elas estão repositor de mercadorias e auxiliar administrativo, com cinco vagas cada, além de empacotador à mão e auxiliar de linha de produção. Também há oportunidades para porteiro, motorista de caminhão e auxiliar de limpeza. Mais detalhes podem ser obtidos diretamente no guichê 1 da unidade Centro da agência.

No quadro geral, os setores de Comércio e Serviços concentram a maior parte das oportunidades. Há vagas para agente de saneamento, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, auxiliar operacional em logística, consultor de vendas e estoquista, entre outras funções.

Um ponto importante é que cerca de 70% das vagas não exigem experiência prévia, o que amplia as chances para quem está ingressando no mercado de trabalho. Ainda assim, é fundamental que o candidato tenha perfil compatível com a área desejada. Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, operador de vendas em lojas, repositor de supermercados e servente de pedreiro.

O atendimento ao público é realizado em duas unidades da Funsat: na região central, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699, na região do Bandeira.