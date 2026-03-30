Atenção, motoristas! Trecho da Rua Patagônia ficará interditado nesta segunda-feira

Motoristas de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta segunda-feira (30). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que haverá interdição em vias da região para a realização de um evento religioso.

O bloqueio ocorrerá das 15h30 às 17h, na Rua Patagônia, com deslocamento pelas ruas Piraju, Dona Joana e José Caetano, durante a realização da tradicional Via Sacra.

Segundo o órgão, a interdição será temporária e contará com apoio para organização do tráfego, garantindo a segurança dos participantes e motoristas.

A orientação é para que condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, se possível, utilizem rotas alternativas durante o período.

A Agetran também informou que a programação será repetida amanhã, terça-feira (31), no mesmo horário e trajeto, o que deve provocar nova interdição na região.