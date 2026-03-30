Semana começa com calor intenso em MS; máxima pode chegar a 40ºC

O calor se mantém intenso e as temperaturas permanecem altas em Mato Grosso do Sul no começo desta semana, principalmente nesta segunda-feira (30), com máxima de 40°C. Junto com o calor, a previsão indica tempo mais firme, com sol e pouca nebulosidade. Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%.

De acordo com levantamento do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, típicas do aquecimento diurno.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 38°C.

Já no norte do Estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 40°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 40°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 34°C.