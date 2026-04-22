Bolsa Família: beneficiários com NIS de final 4 recebem parcela nesta quarta

Os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 4 recebem a parcela de abril nesta quarta-feira (22). Em Mato Grosso do Sul, mais de 180 mil famílias recebem valores do programa social.

O valor mínimo do Bolsa Família corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento do Benefício Variável Familiar Nutriz, com seis parcelas de R$ 50, a mães de bebês de até 6 meses, para garantir a alimentação da criança. Além disso, podem ser feitos acréscimos de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

Confira o calendário:

NIS Final 4: 22 de abril;

NIS Final 5: 23 de abril;

NIS Final 6: 24 de abril;

NIS Final 7: 27 de abril;

NIS Final 8: 28 de abril;

NIS Final 9: 29 de abril;

NIS Final 0: 30 de abril.

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