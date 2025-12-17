Comissão de Saúde da Câmara debate greve de dentistas e demandas da rede municipal

Reunião tratou de decisões judiciais, condições de trabalho e fiscalização da gestão da saúde

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Dr. Victor Rocha, recebeu na manhã de terça-feira (16) o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos, e o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms), David Chadid, para tratar de pautas relacionadas à saúde pública da Capital.

Durante o encontro, foram discutidos temas como a greve dos cirurgiões-dentistas da rede municipal, o cumprimento de decisões judiciais, as condições de trabalho nas unidades de saúde e a atuação dos órgãos de controle na fiscalização da gestão da saúde pública. Também foram abordadas denúncias em apuração sobre pagamentos de plantões médicos.

De acordo com a Comissão de Saúde, a reunião teve como foco o acompanhamento das demandas apresentadas por profissionais da área e por entidades representativas, além da análise de questões que impactam o funcionamento da rede municipal de saúde.

