Confira o que ‘abre e fecha’ no feriadão de Paixão de Cristo em Campo Grande

Moradores de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no funcionamento de serviços e estabelecimentos durante o feriadão de Paixão de Cristo. A partir de quinta-feira (2), alguns atendimentos terão alterações por causa do ponto facultativo e do feriado religioso celebrado na sexta-feira (3). Delegacias funcionarão em regime de plantão, o transporte coletivo terá escala especial e o comércio não abrirá na sexta-feira.

Segurança pública

Durante a quinta e a sexta-feira, apenas as delegacias plantonistas estarão em funcionamento. Permanecem abertas as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e Centro, além da 4ª Delegacia de Polícia e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). As delegacias de área e as especializadas ficarão fechadas nesse período.

Transporte coletivo

O transporte coletivo terá alterações na operação. A partir de quinta-feira, algumas linhas passam a funcionar em escala especial para atender a demanda das indústrias. Entre elas estão as linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424.

As demais linhas seguirão um plano especial de operação. Na sexta-feira, todas as linhas funcionarão com o plano equivalente ao de sábado. Já no sábado, o sistema volta a operar com a programação habitual.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que não haverá atendimento presencial nas agências da Capital e do interior na quinta-feira (2), devido ao ponto facultativo, e na sexta-feira (3), feriado de Paixão de Cristo. Durante o período, os serviços poderão ser acessados pelos canais digitais, como o portal Meu Detran, aplicativo Meu Detran MS e a assistente virtual Glória no WhatsApp. O atendimento presencial será retomado normalmente na segunda-feira (6).

Comércio e supermercados

Conforme acordo coletivo, todas as lojas do comércio de Campo Grande permanecerão fechadas na sexta-feira. Já os supermercados funcionarão normalmente, seguindo a escala definida pela categoria.

Shoppings e centros comerciais

Nos principais shoppings da Capital, o funcionamento será parcial durante o feriado.

No Shopping Bosque dos Ipês, a praça de alimentação, lazer e entretenimento funcionarão das 11h às 21h na sexta-feira. As lojas de varejo permanecerão fechadas.

No Shopping Campo Grande, apenas as áreas de alimentação e lazer estarão abertas, das 10h às 22h.

Já no Shopping Norte Sul, a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam das 11h às 21h. Por conta da Páscoa, lojas de doces também estarão abertas.

O Pátio Central ficará fechado apenas na sexta-feira.

Espaços de lazer e serviços

O Bioparque Pantanal terá horário especial entre quinta e sexta-feira, funcionando das 8h30 às 14h30, com última entrada permitida até 13h30. No sábado, o atendimento ocorre normalmente.

Nas agências dos Correios não haverá atendimento na sexta-feira. No sábado, as unidades que já costumam abrir nesse dia funcionarão normalmente, incluindo as atividades de entrega.

Os bancos também permanecem fechados na sexta-feira, conforme a Resolução nº 4.880 do Conselho Monetário Nacional.

Mercadão e Hemosul

O Mercadão Municipal abre normalmente na quinta-feira. Já na sexta, apenas a peixaria, algumas lojas de chocolate e queijo e tendas no estacionamento funcionarão, das 7h às 12h.

O Hemosul terá atendimento na quinta e no sábado, das 7h às 12h, ficando fechado apenas na sexta-feira.

Saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) seguem com funcionamento normal, em regime de 24 horas.

Já as USFs (Unidades de Saúde da Família) terão o atendimento suspenso na quinta-feira, devido ao ponto facultativo, e na sexta-feira por conta do feriado.

Algumas unidades, no entanto, estarão de plantão exclusivamente para vacinação contra a gripe, das 7h30 às 16h45:

Quinta-feira: USF Tiradentes e USF Estrela Dalva

Sexta-feira: USF Tiradentes

Sábado: USF Parque do Sol e USF Aero Rancho.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, em Campo Grande, não terá atendimento ao público na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), devido ao ponto facultativo e ao feriado de Páscoa. A SES orienta que a retirada de medicamentos seja feita até quarta-feira (1º). O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (6), na sede localizada na rua Dom Aquino, no Centro.

* Matéria alterada às 9h20 para atualização de informações

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