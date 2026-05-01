Pantaneiras decidem vaga na última rodada

O Pantanal entra em campo neste sábado (2) com a classificação em jogo. Fora de casa, o time enfrenta o Cresspom-DF, às 14h (de MS), no Estádio Abadião, em Brasília, enquanto acompanha, à distância, Várzea Grande-MT x Planalto-GO, que ocorre no mesmo horário, no Estádio Luthero Lopes, em Várzea Grande.

Se vencer, a representante do Estado se classifica independentemente de qualquer outro resultado. Chega a 11 pontos e garante vaga sem precisar olhar para o lado.

O problema começa quando o time não faz sua parte. Em caso de empate, o Pantanal sobe apenas para nove pontos e passa a depender do outro jogo: precisa torcer por vitória do Planalto ou, no mínimo, um empate. Isso porque um triunfo do Várzea Grande levaria as mato-grossenses aos 10 pontos, ultrapassando o time sul-mato-grossense e empurrando-o para fora da zona de classificação.

A situação se torna mais grave em caso de derrota. Se perder em Brasília, o Pantanal estaciona nos oito pontos e só avança se o Planalto vencer. Qualquer outro resultado — especialmente uma vitória do Várzea Grande — elimina a equipe de forma direta.

“Nossa chave é muito forte, e quando iniciamos o campeonato já sabíamos da dificuldade dos jogos dentro e fora de casa, reflexo disso é a decisão na última rodada da fase. Mas trabalhamos para isso e agora é viajar e buscar a classificação”, disse Jaqueane Corrêa.

Fora de campo, a diretoria se movimenta. Nesta semana, anunciou a contratação da atacante Aissa Santos, de 21 anos, ex-Vila Nova-GO. “O projeto é muito bom, dá para ver o carinho que o clube tem com o futebol feminino. Tenho certeza que ainda irá crescer bastante”, disse a atacante, que tem passagens por Vitória-BA, Botafogo, Mixto da Paraíba e Bahia.

A expectativa é que a atleta já esteja à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos da equipe.

Por Ricardo Prado

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