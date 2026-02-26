Pavimentação da MS-258, em Sidrolândia, tem prazo prorrogado por mais seis meses

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) prorrogou por mais seis meses o prazo para conclusão da obra de pavimentação da rodovia MS-258, no município de Sidrolândia. O extrato do termo aditivo ao contrato foi publicado na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial Eletrônico.

Os trabalhos tiveram início em junho de 2021 e estavam previstos para serem concluídos nesta data. No entanto, a Agesul e a empresa responsável pela execução, JN Rodovias, firmaram acordo para estender o prazo contratual por mais 180 dias. O documento é assinado pelo diretor-presidente da autarquia, Rudi Fiorese, e pelo representante da empreiteira, Paulo Jacinto Sanches.

A obra contempla a pavimentação de um trecho de 21,817 quilômetros da MS-258, ligando a MS-455, na região do Capão Seco, à BR-163, no distrito de Anhanduí. O investimento atual é de R$ 28.083.083,48.

Segundo informações da Agesul, aproximadamente 72,71% da obra já foi executada. A pavimentação da rodovia é considerada estratégica para a mobilidade regional, facilitando o escoamento da produção e o deslocamento de moradores entre Sidrolândia e a Capital.

