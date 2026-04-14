Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas em Campo Grande e 911 não exigem experiência

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta terça-feira (14), um total de 1.296 vagas de emprego em Campo Grande, contemplando candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Do total de oportunidades, 911 não exigem experiência prévia, ampliando o acesso para quem busca a primeira colocação no mercado de trabalho.

A função com maior número de vagas é a de operador de caixa, com 367 postos abertos. Em seguida, aparecem auxiliar de limpeza, com 147 oportunidades, e atendente de lojas e mercados, com 62. Também se destacam cargos como auxiliar operacional de logística (50 vagas), ajudante de carga e descarga (47) e auxiliar de cozinha (39).

Entre as vagas que não exigem experiência, o maior volume também está concentrado na função de operador de caixa, com 365 oportunidades. Na sequência, estão auxiliar de limpeza (109), atendente de lojas e mercados (62) e repositor em supermercados, com 35 vagas disponíveis.

A Funsat também oferta vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, são 8 oportunidades distribuídas entre funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e porteiro.

O painel inclui ainda 11 vagas temporárias, com destaque para a função de garçom, que concentra 10 oportunidades, além de uma vaga para cozinheiro geral.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A fundação orienta que os candidatos mantenham o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ferramenta que também permite acompanhar vagas disponíveis e acessar serviços como o seguro-desemprego. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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