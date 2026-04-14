Inmet emite alerta de tempestade de granizo e ventos de até 60 km/h em 16 cidades de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 16 cidades do sul de Mato Grosso do Sul sob um novo alerta de tempestade, com grau de severidade classificado como “perigo potencial”. O aviso começa às 12h de hoje (14) e segue até às 23h59 de amanhã (15).

As cidades sob alerta são: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru. Em Campo Grande, não há alerta de tempestade. A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas e temperatura máxima de 31°C.

Conforme ainda a meteorologia, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros/por hora, podendo chegar a 50 mm/por dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Apesar disso, o risco de danos mais graves, como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos, é considerado baixo.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.