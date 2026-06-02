Terça-feira é de tempo firme e umidade baixa em regiões de MS

Massa de ar mais seco faz manhãs terem temperaturas mais amenas entre 10-15°C, especialmente na região sul do estado e nas tardes os índices sobem com máximas podendo atingir valores entre 30-33°C

Nesta terça-feira (02), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, centrado sobre o Oceano Atlântico, deverá favorecer o tempo firme em Mato Grosso do Sul ao longo da semana, com sol e variação de nebulosidade.

Devido à presença dessa massa de ar mais seco, as manhãs terão temperaturas mais amenas, com mínimas entre 10-15°C, especialmente na região sul do estado. Já durante as tardes, haverá elevação gradual das temperaturas, com máximas podendo atingir valores entre 30-33°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões oeste, norte, nordeste e pantaneira, onde os valores poderão ficar entre 15-35% nos horários mais quentes do dia, exigindo atenção quanto aos riscos associados ao tempo seco.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante leste e sul com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 10-15°C e máximas entre 22-27°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-21°C e máximas entre 29-33°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 12-18°C e máximas entre 26-33°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 15-17°C e máximas entre 26-29°C.

Com informações do Cemtec.

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