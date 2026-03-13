Prefeita garante que, apesar da chuva, Campo Grande estará preparada para receber a COP 15

Adriane aproveitará presença de Lula para conversar sobre projetos para a Capital

Com a expectativa da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Campo Grande para a abertura da COP 15 (Convenção das Espécies Migratórias de Animais Silvestres), que acontece na Capital, entre 23 e 29 de março, a prefeita Adriane Lopes disse que as equipes municipais estão integradas com os organizadores estaduais e federais para que a cidade tenha condições de receber as comitivas, inclusive internacionais, que devem desembarcar em MS para participar do evento.

Assim como a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) , que aconteceu em Belém (PA), em novembro de 2025, o encontro tem o objetivo de reunir países signatários de acordos feitos pela ONU (Organização das Nações Unidas). Neste caso, os países participantes debaterão e decidirão os próximos passos para a cooperação para a proteção de espécies de animais que passam por fronteiras terrestres, marinhas e aéreas.

Esta é a primeira vez que o evento será realizado no Brasil e Campo Grande foi escolhida pela proximidade com a região do Pantanal, bioma essencial para migração de diversos animais. Ao todo, está prevista a vinda de 133 países que fazem parte do tratado e, de acordo com Adriane, a cidade estará preparada para atender todos os visitantes que aqui chegarem.

“Vamos integrar o município com o Estado e Governo Federal, fazendo o que for necessário para que a gente possa divulgar nossa cidade para esses 133 países. Essa integração de forças vai trazer para esse período uma organização que é inerente ao tamanho da envergadura deste evento.

Ainda em relação à infraestrutura da cidade, a prefeita reforçou que tem se reunido com todas as secretarias e, apesar da chuva trazer preocupação, os serviços de zeladoria da cidade estão trabalhando, incluindo o tapa-buraco, uma das demandas mais urgentes da Capital.

“A gente tem mais expectativas de dias chuvosos para a próxima semana, isso nos traz um pouco de preocupação, mas as equipes estão a postos nas ruas, na limpeza, na zeladoria da cidade, no tapa-buracos, que já vem acontecendo e está intensificado desde o ano passado”, disse.

Projeto do PAC

Adriane adiantou que irá aproveitar a presença de Lula na Capital para tentar viabilizar recursos para obras necessárias na cidade. De acordo com ela, irá destacar ao presidente o projeto para a drenagem na Avenida Rachid Neder apresentado para o PAC (Projeto de Aceleração do Crescimento), mas que não obteve viabilização de recursos federais.

“Essa é uma das principais obras que nós cadastramos no PAC, tendo em vista o valor investido e que a gente precisa de aporte de recursos estaduais e federais”, afirmou.

Por Ana Clara Julião e Geane Beserra