Terça-feira será de sol, calor e pancadas isoladas em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta terça-feira (3) indica dia de calor em MS, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do Estado

De acordo com o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de chuva principalmente nas regiões do Pantanal e Norte.

Em Corumbá, na região pantaneira, os termômetros devem variar entre 25°C e 34°C, com possibilidade de chuva. Em Aquidauana, a mínima prevista é de 23°C e a máxima pode chegar a 36°C, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia.

No Norte do Estado, Coxim e Camapuã devem registrar mínima de 23°C e máxima de 35°C, também com chance de pancadas isoladas.

Já em Campo Grande, a terça-feira será de sol entre nuvens, com temperaturas entre 22°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão máximas de 35°C, com mínimas de 21°C e 20°C, respectivamente, e predomínio de sol com variação de nebulosidade.

Na região da Grande Dourados, Dourados deve marcar 21°C de mínima e 37°C de máxima, enquanto Ponta Porã terá temperaturas entre 21°C e 34°C. Em Iguatemi, os termômetros variam de 22°C a 36°C. Já em Porto Murtinho, no sudoeste, a previsão indica mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Segundo o CEMTEC, as instabilidades ocorrem de forma localizada, típicas do período de calor e umidade elevada. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, especialmente em áreas com previsão de chuva.

