Homem é preso após abusos físicos e psicológicos contra companheira, em Aquidauana

Um homem de 28 anos, foi preso em flagrante pela prática de múltiplos crimes no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (29). O caso aconteceu em Aquidauana, cidade distante 141 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, uma mulher de 36 anos, compareceu à unidade policial relatando um histórico de abusos físicos e psicológicos durante os sete meses de relacionamento com o autor.

Na ocasião, em uma discussão motivada pela posse de um aparelho celular compartilhado pelo casal, o homem agiu de forma violenta, proferindo injúrias com os termos “demônio” e “capeta”, além de ameaçar a vítima de morte. Durante o episódio, ele empurrou a mulher contra um sofá e arremessou o aparelho ao solo, destruindo-o. Antes de evadir-se do local, o autor ainda cortou os cabos de internet da residência.

Após o registro da ocorrência, a equipe de investigação da unidade iniciou diligências imediatas. O agressor foi localizado e preso em frente à residência de um parente, no momento em que se preparava para fugir em uma motocicleta, portando uma mala.

O autor não resistiu à prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. Ele responderá pelos crimes de ameaça, injúria, vias de fato e dano, todos no contexto de violência doméstica.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram